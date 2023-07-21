Президент США назвал себя искусственным интеллектом

Байден пошутил во время выступления в Белом доме, назвав себя искусственным интеллектом

Американский лидер Джо Байден пошутил во время выступления в Белом доме, назвав себя искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

С таким заявлением политик выступил перед мероприятием на соответствующую тематику. «Я — ИИ», — сказал Байден, вызвав смех у присутствующих журналистов.

Ранее президент США в шутку укусил маленькую девочку за плечо во время визита в Финляндию. После этого он попытался поцеловать ее в щеку, но ребенок испугался и отвернулся.