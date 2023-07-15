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00:08, 15 июля 2023Мир

Байден укусил маленькую девочку и попал на видео

Fox News: президент США Байден укусил маленькую девочку во время поездки в Финляндию

Видео: @Aspiemama_107

Президент США Джо Байден в шутку укусил маленькую девочку во время поездки в Финляндию. Видеозапись опубликовал телеканал Fox News.

На кадрах глава государства поприветствовал сотрудников посольства и их семьи в международном в международном аэропорту Хельсинки-Вантаан. На запись попал момент, как американский лидер наклоняется к ребенку и слегка покусывает ее за плечо.

Маленькая девочка испугалась поведения Байдена и попыталась отвернуться, когда президента захотел поцеловать ее в щеку.

Ранее американский лидер вновь споткнулся при посадке на борт самолета, поднимаясь на этот раз по более короткому трапу.

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    Марина Совина
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