Байден укусил маленькую девочку и попал на видео

Fox News: президент США Байден укусил маленькую девочку во время поездки в Финляндию

Видео: @Aspiemama_107

Президент США Джо Байден в шутку укусил маленькую девочку во время поездки в Финляндию. Видеозапись опубликовал телеканал Fox News.

На кадрах глава государства поприветствовал сотрудников посольства и их семьи в международном в международном аэропорту Хельсинки-Вантаан. На запись попал момент, как американский лидер наклоняется к ребенку и слегка покусывает ее за плечо.

Маленькая девочка испугалась поведения Байдена и попыталась отвернуться, когда президента захотел поцеловать ее в щеку.

Ранее американский лидер вновь споткнулся при посадке на борт самолета, поднимаясь на этот раз по более короткому трапу.

