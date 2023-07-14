Байден вновь споткнулся во время посадки на борт самолета

NYP: Байден вновь споткнулся при посадке на борт самолета, забираясь по короткому трапу

Американский лидер Джо Байден вновь споткнулся при посадке на борт самолета, поднимаясь на этот раз по более короткому трапу. Об этом сообщила газета New York Post.

На опубликованных кадрах можно заметить, как политик, вылетая из Хельсинки, использовал запасной трап, но все равно споткнулся и даже приготовился упасть.

«Совершив промах, казалось, он уже приготовился к падению до того, как быстро оправиться и дойти до нижнего входа в самолет», — указали журналисты.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе, где с 11 по 12 июля проходил саммит НАТО, на одном из билбордов показали видео падения Байдена при выходе из самолета. Уточнялось, что местные правоохранители начали выяснять обстоятельства киберинцидента.

В начале июня 80-летний Байден упал во время церемонии вручения дипломов в Академии Военно-воздушных сил США в штате Колорадо. До этого американский президент также споткнулся при посадке в самолет в Алабаме.