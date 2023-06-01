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22:24, 1 июня 2023Мир

Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов и попал на видео

Президент США Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС

Президент США Джо Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС в штате Колорадо. Падение американского лидера попало на видео, его публикует Telegram-канал «РИА Новости: США».

Отмечается, что Байден споткнулся о ящик. Первая попытка встать самостоятельно оказалась неудачной, однако подоспевшие охранники помогли 80-ти летнему президента подняться на ноги.

6 марта Байден споткнулся во время подъема на борт самолета в Алабаме. Политик, поднимаясь на борт, потерял равновесие и выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение. Но Байден удержался на ногах и спокойно добрался до лайнера.

До этого Байден споткнулся и «упал вперед» во время посадки в самолет в аэропорту Варшавы. На опубликованных кадрах видно, как американский лидер споткнулся на полпути вверх, после чего быстро поднялся и продолжил движение к двери. Перед тем как зайти в самолет, Байден помахал провожающим.

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    Марина Совина
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