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20:25, 22 февраля 2023Мир

Байден споткнулся при посадке в самолет в Варшаве

Президент США Байден споткнулся при посадке в самолет в варшавском аэропорту

Президент США Джо Байден споткнулся и «упал вперед» во время посадки в самолет в аэропорту Варшавы, пишет The New York Post.

На опубликованных кадрах видно, как американский лидер споткнулся на полпути вверх, после чего быстро поднялся и продолжил движение к двери. Перед тем как зайти в самолет, Байден помахал провожающим.

20 февраля Байден посетил в Польшу, где встретился с Анджеем Дудой. До этого американский лидер побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На пресс-конференции глава Белого дома объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов.

Варвара Кошечкина
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