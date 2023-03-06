Байден споткнулся на трапе во время подъема на борт самолета в Алабаме

Президент США Джо Байден снова споткнулся во время подъема на борт самолета в Алабаме. Видео опубликовал американский телеканал WSAF News.

На кадрах видно, как политик, поднимаясь на борт, потерял равновесие и выбросил вперед руки, чтобы смягчить возможное падение. Но Байден удержался на ногах и спокойно добрался до лайнера.

Ранее президент США Джо Байден споткнулся и «упал вперед» во время посадки в самолет в аэропорту Варшавы. На опубликованных кадрах видно, как американский лидер споткнулся на полпути вверх, после чего быстро поднялся и продолжил движение к двери. Перед тем как зайти в самолет, Байден помахал провожающим.