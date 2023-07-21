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09:01, 21 июля 2023Среда обитания

Россияне назвали приемлемую цену для покупки квартиры

«Авито Недвижимость»: россияне готовы купить квартиру в Москве за 8 миллионов рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Россияне готовы купить квартиру в Москве за восемь миллионов рублей, а в Санкт-Петербурге — за четыре миллиона. Приемлемую стоимость жилья по мнению граждан назвали эксперты «Авито Недвижимости», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Посетители платформы чаще всего ищут объекты в Москве стоимостью до восьми миллионов рублей, а средняя цена запроса составляет 14,2 миллиона. Это значительно ниже средней стоимости новостроек в столице — 19 миллионов рублей. В Подмосковье средняя стоимость объекта на первичном рынке почти совпадает с медианным запросом — 7,8 и 7 миллиона рублей соответственно. При этом самый популярный желательный бюджет составляет пять миллионов.

В Санкт-Петербурге наиболее часто ищут квартиры не дороже четырех миллионов рублей. Средняя цена поиска достигает 7,8 миллиона — почти на два миллиона ниже реальной средней стоимости нового жилья. В Ленинградской области средняя цена на квартиры доходит до шести миллионов, в то время как медианная цена составляет пять миллионов, а цена самого популярного запроса — четыре миллиона.

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Руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что посетители указывают суммы в соответствии с собственными представлениями о ценах на жилье, а не с рыночной стоимостью. «Также не должна удивлять популярность запросов с бюджетом значительно ниже медианных значений. Чтобы "поймать" дешевую квартиру на рынке, нужно потратить гораздо больше времени и сделать больше поисковых запросов. Так и появляются ожидания по стоимости квартир на уровне шести миллионов рублей в Москве и двух миллионов рублей в Ленинградской области», — добавил эксперт.

Ранее россияне назвали размер идеального жилья. Большинство мечтают о квартире или доме площадью не менее 100 квадратных метров.

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    Александра Качан
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