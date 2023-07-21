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19:00, 21 июля 2023Мир

В Британии оценили шансы отразить российские крылатые ракеты

Офицер Кроуфорд заявил, что Великобритания не сможет отразить российские крылатые ракеты

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Британский подполковник Стюарт Кроуфорд оценил шансы Великобритании отразить российские крылатые ракеты в статье для Express.

«Хотя Великобритания располагает радарами раннего предупреждения, способными предупредить об атаке крылатыми или баллистическими ракетами, у нее нет ракет-перехватчиков, способных что-либо предпринять в этом случае», — заявил он.

По словам офицера, британская сторона не сможет отразить атаки, поскольку она не защищена необходимыми системами противовоздушной обороны. Небо Британии будет уязвимо, если Москва отдаст приказ о нанесении удара такой ракетой, как «Искандер».

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    Виктория Кондратьева
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