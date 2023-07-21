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15:32, 21 июля 2023Экономика

Эффективность повышения ключевой ставки для экономики оценили

Экономист Григорьев усомнился в эффективности повышения ключевой ставки для экономики

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Повышение Центробанком ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 8,5 процента, не сильно повлияет на российскую экономику, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил, насколько эффективным будет изменение показателя.

По словам экономиста, регулятор пошел на такой шаг из-за падения курса рубля.

«Я негативно отношусь к этому решению. Оно ожидаемо в связи с тем, что рубль достаточно резко ослаб по отношению к иностранным валютам. Это стандартная политика центральных банков — повышать процентные ставки по валюте, когда ее курс слабеет по отношению к иностранным. Но совершенно понятно, что рост доходности валютных инструментов, депозитов и облигаций в свете повышения ставки на один процентный пункт не компенсирует падение рубля», — отметил он.

Из-за повышения ключевой ставки вырастет стоимость кредитов и для бизнеса, и для населения, указал Григорьев.

Это решение, несмотря на его учебную правильность, не соответствует реальным потребностям российской экономики

Владимир Григорьевэкономист

«С моей точки зрения, нашей экономике нужны дешевые финансовые ресурсы. Эта стоимость выразится в том, что дороже будут стоить товары на полках и для населения, и все, что касается промышленной продукции для ее потребителей», — заключил специалист.

21 июля на очередном заседании Банк России впервые с февраля 2022 года повысил ключевую ставку до 8,5 процента. Регулятор объяснил это проинфляционными рисками.

Курс доллара от TradingView

В прошлый раз показатель увеличивали после начала российской специальной военной операции на территории Украины до рекордных 20 процентов. После этого ставка постепенно снижалась, а с сентября 2022 года оставалась неизменной на уровне 7,5 процента.

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    Мария Сметанина
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