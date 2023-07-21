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15:19, 21 июля 2023Ценности

Глюкоза описала первое подаренное мужем платье фразой «было стыдно ходить»

Певица Глюкоза описала первое подаренное мужем платье фразой «было стыдно ходить»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, описала первое подаренное мужем платье фразой «было стыдно ходить». Интервью с ней публикует KP.RU.

Певица рассказала, что до знакомства с супругом-бизнесменом Александром Чистяковым она была «пацанкой». Девушка носила только джинсы, футболки и кроссовки. Однако после начала отношений мужчина подарил избраннице платье с бусинами, которое она сочла слишком откровенным.

«Оно у меня до сих пор, кстати, сохранилось, только надо подреставрировать чуть-чуть. Тогда мне казалось, что декольте у него слишком откровенное. Я даже накинула сверху какую-то жилетку. Мне было стыдно в нем ходить», — заявила звезда. При этом она добавила, что сейчас любит сексуальные наряды.

В июне Глюкоза показала откровенные фото в честь 37-летия. На размещенных снимках певица предстала в асимметричном коричневом мини-платье, которое облегало ее тело и обнажало спину и часть не прикрытой бюстгальтером груди.

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    Карина Черных
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