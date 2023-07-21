Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:07, 21 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о перегруппировке ВСУ после неудачи в наступлении

Рогов: ВСУ проводят перегруппировку после неудачи в Запорожской области

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку после неудачной попытки наступления в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Враг ведет перегруппировку личного состава и техники после провала очередной попытки прорвать нашу линию обороны», — сообщил Рогов, указав, что атака велась на ореховском участке фронта.

Сейчас, по словам Рогова, ВСУ готовятся к новой атаке на этом участке, пытаясь создать новые подразделения для наступления. Российские же военные наносят удары по местам скопления украинских частей артиллерией и беспилотниками.

Ранее спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев признал отсутствие продвижения украинской армии в боях возле Артемовска (украинское название — Бахмут). В районе населенных пунктов Орехово — Василевка — Парасковиевка украинская армия не добилась изменения положения.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле прокомментировали идею изменить призывной возраст

    В России начались продажи уникального гаджета

    Путин рассказал о «подарке Сталина полякам»

    В России решили ужесточить требования к собранию жильцов многоквартирных домов

    Бывшая жена Мамаева раскрыла способы похудеть

    Путин заявил о готовности Киева на все «для спасения своей продажной шкуры»

    Стало известно о нарушении блогершей Лерчек требований суда

    Российским таможенникам запретили пользоваться гаджетами Apple

    Путин заявил об истощении мобилизационного ресурса Украины

    Продавцов Lada начали тайно проверять

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости