В Запорожской области сообщили о перегруппировке ВСУ после неудачи в наступлении

Рогов: ВСУ проводят перегруппировку после неудачи в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят перегруппировку после неудачной попытки наступления в Запорожской области. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Враг ведет перегруппировку личного состава и техники после провала очередной попытки прорвать нашу линию обороны», — сообщил Рогов, указав, что атака велась на ореховском участке фронта.

Сейчас, по словам Рогова, ВСУ готовятся к новой атаке на этом участке, пытаясь создать новые подразделения для наступления. Российские же военные наносят удары по местам скопления украинских частей артиллерией и беспилотниками.

Ранее спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев признал отсутствие продвижения украинской армии в боях возле Артемовска (украинское название — Бахмут). В районе населенных пунктов Орехово — Василевка — Парасковиевка украинская армия не добилась изменения положения.