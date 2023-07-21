Российских школьников начнут обучать управлению беспилотниками

Сенатор Шейкин анонсировал обучение школьников использованию БПЛА с 1 сентября

Зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин заявил, что российские школьники начнут изучать основы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на уроках начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости.

Сенатор уточнил, что инициативу разработали во время работы секции совета по развитию цифровой экономики при СФ, ее направили министру обороны России Сергею Шойгу. Предложение рассмотрели и поддержали, в том числе и Минпросвещения.

«По планам, школьники с 1 сентября на уроках начальной военной подготовки будут изучать основы боевого применения беспилотников», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российских школьников задумали обучать военной подготовке. Предмет в объеме 140 часов предложили вести на протяжении двух последних лет обучения. «Введение такого предмета в школах позволит провести планомерную подготовку граждан к возможному противостоянию с врагом», — объяснил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.