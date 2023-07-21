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14:41, 21 июля 2023Силовые структуры

Стало известно об участии ФСБ в задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова

Baza: в задержании Игоря Гиркина принимали участие сотрудники ФСБ
Игорь Гиркин-Стрелков

Игорь Гиркин-Стрелков. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Стало известно об участии сотрудников ФСБ в задержании экс-министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом в пятницу, 21 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в отношении Гиркина возбудили дело пор статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Стрелкова забрали из дома около полудня, в его квартире проходит обыск. По предварительной информации, на экс-министра написал заявление бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».

Ранее 21 июля адвокат Александр Молохов предположил, что Гиркина задержали, предварительно, за экстремизм.

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    Владимир Седов
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