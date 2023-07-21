Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 21 июля 2023Силовые структуры

Адвокат рассказал о задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова

Адвокат Молохов подтвердил, что экс-министра обороны ДНР Стрелкова задержали за экстремизм

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Адвокат Александр Молохов подтвердил, что бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали, предварительно, за экстремизм. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282» — рассказал защитник.

Стрелкова забрали из дома около полудня, в его квартире проходит обыск. По предварительной информации, на экс-министра написал заявление бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».

Жена Стрелкова Мирослава Регинская рассказала, что во время задержания мужа не было дома. От друзей ей удалось выяснить, что Стрелкову предъявили обвинения в экстремизме.

14 апреля появилась информация о возможной проверке Стрелкова на предмет дискредитации Вооруженных сил России. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что не боится обвинения и граждане имеют право жаловаться на него, если считают его позицию неверной.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об участии ФСБ в задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова

    Россиянам дали советы по планированию семейного бюджета

    Политолог указал на уловку США в Ормузском проливе

    Последствия запрета на экспорт риса из Индии оценили

    Российский регион попал под минометный, гранатометный и артиллерийский обстрел

    Жителям Гонконга предложили бросать на курильщиков неодобрительные взгляды

    Стало известно о возможном отравлении обвиняемого в госизмене Сачкова

    Украинцы раскритиковали Рианну из-за цепи ее мужа A$AP Rocky с буквой Z

    СВР прокомментировала призыв главы МИ-6 работать на британские спецслужбы

    Россиянин превратил квартиру в свалку и сломал туалет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости