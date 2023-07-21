Адвокат рассказал о задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова

Адвокат Молохов подтвердил, что экс-министра обороны ДНР Стрелкова задержали за экстремизм

Адвокат Александр Молохов подтвердил, что бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) задержали, предварительно, за экстремизм. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282» — рассказал защитник.

Стрелкова забрали из дома около полудня, в его квартире проходит обыск. По предварительной информации, на экс-министра написал заявление бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».

Жена Стрелкова Мирослава Регинская рассказала, что во время задержания мужа не было дома. От друзей ей удалось выяснить, что Стрелкову предъявили обвинения в экстремизме.

14 апреля появилась информация о возможной проверке Стрелкова на предмет дискредитации Вооруженных сил России. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что не боится обвинения и граждане имеют право жаловаться на него, если считают его позицию неверной.