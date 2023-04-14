Стрелкова потребовали проверить на дискредитацию российской армии

Mash: управление МВД по Москве проверит экс-главу МО ДНР Стрелкова на дискредитацию ВС РФ

Управление МВД по Москве проверит по требованию бывшего главу Минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) на предмет дискредитации российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По мнению обвинителей, 20 марта он опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором оскорблял российскую власть. Кроме того, там экс-глава Минобороны ДНР обвинил руководство России в том, что военные действия не начались в 2014 году.

Обвинители попросили правоохранителей проверить на мошенничество и «Клуб рассерженных патриотов» Гиркина. Он якобы вместе с супругой получал денежные пожертвования на нужды спецоперации, но об этом никак не отчитывался.

Также проверку в отношении Стрелкова организуют петербургские следователи, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». На его стримы в органы пожаловалась жительница Новосибирска.

В декабре 2022 года экс-министр обороны ДНР сообщал о безуспешной попытке поучаствовать в спецоперации на Украине. По словам Стрелкова, он прибыл в ДНР в октябре, где присоединился к мотострелковой бригаде первого корпуса Народной милиции. Позже оказалось, что его вступление туда не было согласовано.