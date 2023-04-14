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09:47, 14 апреля 2023Россия

Стрелкова потребовали проверить на дискредитацию российской армии

Mash: управление МВД по Москве проверит экс-главу МО ДНР Стрелкова на дискредитацию ВС РФ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Управление МВД по Москве проверит по требованию бывшего главу Минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина) на предмет дискредитации российской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По мнению обвинителей, 20 марта он опубликовал в соцсетях видеоролик, в котором оскорблял российскую власть. Кроме того, там экс-глава Минобороны ДНР обвинил руководство России в том, что военные действия не начались в 2014 году.

Обвинители попросили правоохранителей проверить на мошенничество и «Клуб рассерженных патриотов» Гиркина. Он якобы вместе с супругой получал денежные пожертвования на нужды спецоперации, но об этом никак не отчитывался.

Также проверку в отношении Стрелкова организуют петербургские следователи, пишет Telegram-канал «Mash на Мойке». На его стримы в органы пожаловалась жительница Новосибирска.

В декабре 2022 года экс-министр обороны ДНР сообщал о безуспешной попытке поучаствовать в спецоперации на Украине. По словам Стрелкова, он прибыл в ДНР в октябре, где присоединился к мотострелковой бригаде первого корпуса Народной милиции. Позже оказалось, что его вступление туда не было согласовано.

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Анна Щербакова
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