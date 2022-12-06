Стрелков пожаловался на безуспешную попытку поучаствовать в СВО

Экс-министр обороны ДНР Стрелков заявил о безуспешной попытке поучаствовать в спецоперации

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В своем Telegram-канале он пожаловался, что «попытка № 3» принять «непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров» оказалась безуспешной.

По его словам, он прибыл в ДНР 14 октября 2022 года, где присоединился к мотострелковой бригаде первого корпуса Народной милиции. Позже оказалось, что его вступление туда не было согласовано, однако командование пообещало уладить этот вопрос. Пока вопрос решался, Стрелков находился на полигоне, а также выезжал с отрядом в район населенного пункта Сватово. Позже выяснилось, что в списках военной части его нет.

«Мне осталось только сдать (...) автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы (...) и отбыть, куда считаю нужным. Что мною и проделано. Вчера поздно вечером вернулся в Москву», — заявил Стрелков, опубликовав в качестве подтверждения своих слов снимок временного удостоверения, выданного ему в ДНР, с печатями Народной Милиции республики и датированного 14 октября.