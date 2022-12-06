Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:17, 6 декабря 2022Россия

Стрелков пожаловался на безуспешную попытку поучаствовать в СВО

Экс-министр обороны ДНР Стрелков заявил о безуспешной попытке поучаствовать в спецоперации

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. В своем Telegram-канале он пожаловался, что «попытка № 3» принять «непосредственное участие в боевых действиях против вооруженных сил уважаемых киевских партнеров» оказалась безуспешной.

По его словам, он прибыл в ДНР 14 октября 2022 года, где присоединился к мотострелковой бригаде первого корпуса Народной милиции. Позже оказалось, что его вступление туда не было согласовано, однако командование пообещало уладить этот вопрос. Пока вопрос решался, Стрелков находился на полигоне, а также выезжал с отрядом в район населенного пункта Сватово. Позже выяснилось, что в списках военной части его нет.

«Мне осталось только сдать (...) автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы (...) и отбыть, куда считаю нужным. Что мною и проделано. Вчера поздно вечером вернулся в Москву», — заявил Стрелков, опубликовав в качестве подтверждения своих слов снимок временного удостоверения, выданного ему в ДНР, с печатями Народной Милиции республики и датированного 14 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Западные страны призвали готовиться к возобновлению полетов через Россию
Пугачеву и Галкина задумали лишить гражданства
Стрелков пожаловался на безуспешную попытку поучаствовать в СВО
Сборная Марокко впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Молодого россиянина осудили на восемь лет за изнасилование сестры супруги
Goldman Sachs начал охоту на криптобизнесы после скандала с FTX
Мать научила дочь ходить в рваных джинсах в школу вопреки дресс-коду
Пересевший в бизнес-класс пассажир бросил девушку в экономе и был обруган в сети
Названа отличительная особенность симптомов свиного гриппа
Цена на нефть рекордно снизилась
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.