Стрелков подтвердил свое участие в спецоперации

Экс-министр ДНР Стрелков подтвердил, что участвует в спецоперации на Украине

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) подтвердил, что участвует в специальной военной операции на Украине. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что находится «в действующей армии с 14 октября».

Об участии Стрелкова в спецоперации ранее сообщил журналист Максим Калашников. При этом он отметил, что не знает точного местонахождения политического деятеля. «Живой и здоровый, хотя бои сильные идут и потери большие», — написал репортер.

15 октября супруга Гиркина Мирослава Регинская опубликовала фото экс-министра в военной форме. Также сообщалось, что Стрелков отправился служить в один из добровольческих батальонов.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что заплатит 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен.