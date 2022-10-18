Экс-министр ДНР Стрелков оказался в зоне спецоперации

Журналист Калашников заявил, что экс-министр ДНР Стрелков участвует в спецоперации

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) вышел на связь. Об этом пишет журналист Максим Калашников в Telegram.

По данным Калашникова, Стрелков участвует в специальной военной операции. Однако журналист не знает точного местонахождения политического деятеля, оказавшегося в зоне спецоперации.

«Игорь Стрелков на связь выходил. Живой и здоровый, хотя бои сильные идут и потери большие», — написал Калашников. В Telegram-канале Стрелкова появился репост его слов.

14 октября стало известно, что публикации девяти российских военкоров и военкор-проектов проверят на наличие фейков и дискредитации Вооруженных сил России. В их числе оказался и Игорь Стрелков.