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14:04, 15 октября 2022Россия

Жена экс-министра ДНР Стрелкова опубликовала его фото в военной форме

Супруга экс-министра обороны ДНР Стрелкова опубликовала его фото в военной форме

Фото: страница Мирославы Регинской во «ВКонтакте»

Супруга бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) Мирослава Регинская опубликовала его фото в военной форме. Снимок появился на ее странице во «ВКонтакте».

«На вопросы: "Где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо? Куда пропал и так далее" отвечаю: "Все хорошо! Скоро выйдет на связь"», — написала она.

Ранее RT сообщило, что, по данным источников, Стрелков отправился служить в один из добровольческих батальонов. «Ему разрешили туда идти вроде как начальником штаба или замкомандира батальона», — говорилось в сообщении.

В августе появилась информация, что Стрелков якобы задержан в Крыму при попытке попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Как заявил ополченец Александр Жучковский, никаких политических целей экс-министр МО ДНР не преследует.

Бывший министр опроверг эту информацию. «В КПЗ (устаревшее название изолятора временного содержания — прим. "Ленты.ру") не был и не планирую», — прокомментировал он.

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Варвара Кошечкина
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