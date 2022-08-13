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Экс-министра обороны ДНР задержали в Крыму при попытке попасть на фронт

«Военкоры Русской Весны»: экс-глава МО ДНР Стрелков задержан при попытке попасть на фронт
Игорь Гиркин (Стрелков)

Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) задержан в Крыму при попытке попасть на фронт добровольцем. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По предварительной информации, Стрелков пытался попасть попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Как заявил ополченец Жучковский, никаких политических целей экс-министр МО ДНР не преследует. «Все, что он хочет — принять личное участие, хоть рядовым, в русской национально-освободительной войне, которую он начал», — добавил он.

В марте сообщалось, что тесть Игоря Стрелкова погиб в окрестностях города Авдеевка. Экс-министр в комментарии к публикации написал, что в их семью пришло горе.

Стрелков был главой оборонного ведомства ДНР с мая по август 2014 года. Он участвовал в военном конфликте в Донбассе, командовал вооруженными силами ДНР.

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Марина Совина
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