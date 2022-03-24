Бывший министр обороны ДНР сообщил о гибели тестя

Тесть бывшего министра обороны ДНР Стрелкова погиб под Авдеевкой

Тесть бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) погиб в окрестностях города Авдеевка. Об этом Стрелков сообщил со ссылкой на пост своей жены Мирославы Регинской во «ВКонтакте».

Согласно опубликованной информации, 51-летней сержант Сергей Ситоленко с позывным «Сытый» был убит снайпером. Он воевал с лета 2014 года и проходил службу в третьем батальоне третьей бригады Народной милиции ДНР.

«За все восемь лет войны у него не было ни одной царапины, а сейчас не довезли даже до санчасти. (...) Всего три часа назад он вместе с командиром получал гуманитарку в Макеевке, говорил с ним долго по телефону, прислал вот эти вот фотографии...» — говорится в записи.

Экс-министр в комментарии к публикации написал, что в их семью пришло горе.

Стрелков был главой оборонного ведомства ДНР с мая по август 2014 года. Он участвовал в военном конфликте в Донбассе, командовал вооруженными силами ДНР.

Следствие считает его причастным к авиакатастрофе Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который летел из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной ДНР. В результате погибли 298 человек. Стрелков свою вину отрицает.

