Экс-министр ДНР Стрелков прокомментировал данные о своем задержании

Экс-глава МО ДНР Стрелков опроверг данные о попытке попасть на фронт и задержании в Крыму

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (более известный как Стрелков) опроверг данные о своем задержании в Крыму якобы при попытке попасть на фронт добровольцем. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram.

«В КПЗ (устаревшее название изолятора временного содержания — прим. «Ленты.ру») не был и не планирую», — прокомментировал он.

Экс-глава ведомства добавил, что на фронте рано или поздно «будет непременно», но «не прямо сейчас».

Ранее в сети появилась информация о том, что Стрелков якобы задержан в Крыму при попытке попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Как заявил ополченец Александр Жучковский, никаких политических целей экс-министр МО ДНР не преследует.

В марте стало известно, что тесть Игоря Стрелкова погиб в окрестностях города Авдеевка.

Стрелков был главой оборонного ведомства ДНР с мая по август 2014 года. Он участвовал в военном конфликте в Донбассе, командовал вооруженными силами ДНР.