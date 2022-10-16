Украинская разведка пообещала 100 тысяч долларов за пленение Стрелкова
Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что заплатит 100 тысяч долларов за передачу бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) в украинский плен. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает RT.
Управление утверждает, что гарантирует выплату за плененного Стрелкова. Информацию о нем предложили передавать по телефонному номеру в мессенджерах.
Накануне бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергей Стерненко также объявил награду за поимку Игоря Гиркина — 10 тысяч долларов. Он пообещал предоставить деньги из личных средств.
15 октября стало известно, что Стрелков отправился на фронт. Его супруга Мирослава Регинская опубликовала фото экс-министра в военной форме.