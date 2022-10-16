Украинская разведка пообещала 100 тысяч долларов за пленение Стрелкова

Военная разведка Украины пообещала 100 тысяч долларов за передачу в плен Стрелкова

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что заплатит 100 тысяч долларов за передачу бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) в украинский плен. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает RT.

Управление утверждает, что гарантирует выплату за плененного Стрелкова. Информацию о нем предложили передавать по телефонному номеру в мессенджерах.

Накануне бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергей Стерненко также объявил награду за поимку Игоря Гиркина — 10 тысяч долларов. Он пообещал предоставить деньги из личных средств.

15 октября стало известно, что Стрелков отправился на фронт. Его супруга Мирослава Регинская опубликовала фото экс-министра в военной форме.

