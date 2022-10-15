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14:26, 15 октября 2022Бывший СССР

На Украине объявили награду в 10 тысяч долларов за поимку Стрелкова

На Украине объявили награду в 10 тыс долларов за поимку экс-министра обороны ДНР Стрелкова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На Украине объявили награду в 10 тысяч долларов за поимку экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) после того, как появились известия о его отправке на фронт, пишет RT в Telegram-канале.

О таком вознаграждении заявил бывший глава одесской ячейки «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) Сергей Стерненко. Он пообещал предоставить деньги из личных средств тому, кто возьмет Гиркина в плен.

Накануне Мирослава Регинская, супруга Стрелкова, опубликовала во «ВКонтакте» его снимок в военной форме. По данным источников RT, экс-министр обороны ДНР отправился служить в один из добровольческих батальонов.

В августе появилась информация, что Стрелков якобы задержан в Крыму при попытке попасть на Херсонский фронт по паспорту прикрытия, который использовал во время работы в спецслужбах. Как заявил ополченец Александр Жучковский, никаких политических целей экс-министр МО ДНР не преследует.

Позже сам Гиркин эти сведения опроверг.

Оставанцы
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Анна Щербакова
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