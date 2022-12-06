Стрелков заявил о возвращении из зоны СВО

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил о возвращении в Москву из зоны спецоперации

Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) вернулся из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам экс-министра обороны ДНР, участвовавшего в военных действиях в составе вооруженного отряда еще в 2014 году, он вновь прибыл в республику 14 октября 2022 года — там он присоединился к мотострелковой бригаде первого корпуса народной милиции ДНР.

Позже оказалось, что его вступление в Народную Милицию республики не было согласовано, однако командование пообещало уладить этот вопрос. Как рассказал Стрелков, пока вопрос решался, он находился на полигоне, а также выезжал с отрядом в район населенного пункта Сватово. Позже выяснилось, что в списках военной части Стрелкова нет.

«Пытаясь далее понять свой статус, довольно быстро установил, что в списках личного состава N-ской бригады (в маршевую роту которой поступил при зачислении) меня тоже давно нет (...) Мне осталось только сдать (...) автомат, пистолет, гранаты и боеприпасы (...) и отбыть куда считаю нужным. Что мною и проделано. Вчера поздно вечером вернулся в Москву», — рассказал он.

В качестве подтверждения своих слов Стрелков опубликовал снимок временного удостоверения, выданного ему в ДНР. На документе есть печати Народной Милиции республики, дата его выдачи — 14 октября.

Ранее в соцсетях распространился кадр со Стрелковым в военной форме.