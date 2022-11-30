Опубликовано фото Стрелкова на фронте

В сети опубликовали фото экс-министра ДНР Стрелкова на фронте

В сети появилось фото бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков), предположительно, на фронте, в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал RT.

На размещенном кадре экс-министр в армейской амуниции запечатлен на позиции. Утверждается, что фото было сделано недавно, однако где именно — неизвестно.

Ранее в соцсетях распространился другой кадр со Стрелковым в военной форме — тогда он стоял около дороги и разговаривал с двумя военнослужащими. Пользователи Twitter предположили, что фотография была сделана на одной из заправок в Ростовской области.

18 октября Стрелков подтвердил, что участвует в спецоперации на Украине. Он уточнил, что находится в действующей армии с середины октября. Журналист Максим Калашников тогда отмечал, что не знает точного местонахождения политического деятеля.