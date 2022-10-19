Опубликовано фото Стрелкова в зоне СВО

В сети опубликовали фото экс-министра ДНР Стрелкова в зоне проведения СВО

В сети появилось фото бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (более известного как Стрелков) предположительно, в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующий снимок в среду, 19 октября, опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На размещенном кадре экс-министр в армейской амуниции стоит около дороги и разговаривает с двумя военнослужащими.

При этом пользователи Twitter предположили, что фотография была сделана на одной из заправок в Ростовской области.

Ранее Стрелков подтвердил, что участвует в спецоперации на Украине. Он уточнил, что находится в действующей армии с 14 октября. Журналист Максим Калашников также отметил, что не знает точного местонахождения политического деятеля.

15 октября жена Гиркина Мирослава Регинская поделилась фото экс-министра в военной форме. Также сообщалось, что он отправился служить в один из добровольческих батальонов.