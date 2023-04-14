Стрелков заявил о готовности к проверке на дискредитацию российской армии

Экс-министр обороны ДНР Стрелков заявил, что готов к ответственности за свои слова

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что не боится обвинения в дискредитации Вооруженных сил РФ и готов понести ответственность за свои слова. Он также добавил, что граждане имеют право жаловаться на него, если считают его позицию неверной.

«Если бы я искал счастливой старости и богатства, то не занимался бы общественно-публицистической деятельностью и жил бы хорошо, сидя в думском или вице-губернаторском кресле. Но я занимаюсь своей деятельностью не с целью обогатиться и прославиться. Я всегда готов к любой ответственности за свои слова. Граждане могут жаловаться, это их право. Могут жаловаться и на меня», — подчеркнул Стрелков.

Он также добавил, что его мнение вполне может расходиться с мнением других граждан.

О возможной проверке в отношении Стрелкова стало известно 14 апреля. Поводом для проверки стали видеоролики бывшего военного деятеля Донбасса, в которых он оскорблял представителей российской власти и обвинял руководство страны в том, что полномасштабные военные действия России на Украине не начались в 2014 году.

Информация о возможной проверке в отношении Игоря Стрелкова появлялась в прессе уже в октябре 2022 года. Тогда сообщалось, что кроме бывшего главы Минобороны ДНР под проверку могут попасть публикации российских военкоров.