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13:39, 21 июля 2023Силовые структуры

Экс-министра обороны ДНР Стрелкова задержали в Москве

Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по делу об экстремизме
Игорь Стрелков

Игорь Стрелков. Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Силовики задержали бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркин (Стрелков). Об этом сообщает РБК.

Стрелкова забрали из дома около полудня, в его квартире проходит обыск. По предварительной информации, на экс-министра написал заявление бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».

Жена Стрелкова Мирослава Регинская рассказала, что во время задержания мужа ее не было дома. От друзей ей удалось выяснить, что Стрелкову предъявили обвинения в экстремизме.

14 апреля появилась информация о возможной проверке Стрелкова на предмет дискредитации Вооруженных сил России. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что не боится обвинения и граждане имеют право жаловаться на него, если считают его позицию неверной.

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    Илона Палей
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