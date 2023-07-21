Экс-министра обороны ДНР Стрелкова задержали в Москве

Силовики задержали экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова по делу об экстремизме

Силовики задержали бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркин (Стрелков). Об этом сообщает РБК.

Стрелкова забрали из дома около полудня, в его квартире проходит обыск. По предварительной информации, на экс-министра написал заявление бывший сотрудник ЧВК «Вагнер».

Жена Стрелкова Мирослава Регинская рассказала, что во время задержания мужа ее не было дома. От друзей ей удалось выяснить, что Стрелкову предъявили обвинения в экстремизме.

14 апреля появилась информация о возможной проверке Стрелкова на предмет дискредитации Вооруженных сил России. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что не боится обвинения и граждане имеют право жаловаться на него, если считают его позицию неверной.