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13:47, 21 июля 2023Силовые структуры

Жена Игоря Стрелкова рассказала о задержании супруга

Жена Игоря Стрелкова рассказала о задержании супруга российскими силовиками.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жена Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская рассказала о задержании мужа. Ее сообщение в пятницу, 21 июля, опубликовано в Telegram-канале Стрелкова.

По словам Регинской, в момент задержания, в 11:30, когда приехали сотрудники Следственного комитета России (СКР), ее не было дома. По словам консьержа дома, где проживал Стрелков, силовики вывели задержанного под руки и увезли в неизвестном направлении. «От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)», — сообщила жена Игоря Стрелкова.

О задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова в Москве стало известно ранее 21 июля. В его квартире проходит обыск.

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    Владимир Седов
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