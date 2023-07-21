Жена Игоря Стрелкова рассказала о задержании супруга российскими силовиками.

Жена Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская рассказала о задержании мужа. Ее сообщение в пятницу, 21 июля, опубликовано в Telegram-канале Стрелкова.

По словам Регинской, в момент задержания, в 11:30, когда приехали сотрудники Следственного комитета России (СКР), ее не было дома. По словам консьержа дома, где проживал Стрелков, силовики вывели задержанного под руки и увезли в неизвестном направлении. «От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)», — сообщила жена Игоря Стрелкова.

О задержании экс-министра обороны ДНР Стрелкова в Москве стало известно ранее 21 июля. В его квартире проходит обыск.

