Участник популярного шоу на ТНТ назвал главное заблуждение о стендап-комиках

Участник «Stand Up на ТНТ» Андрей Атлас рассказал, что зачастую юмористы очень депрессивны

Российский юморист, участник популярного юмористического шоу «Stand Up на ТНТ» Андрей Атлас назвал главным заблуждением об индустрии юмора мнение, что стендап-комики — веселые в жизни люди. В подкасте проекта «Ну че, снимаем?», доступном на YouTube, он рассказал, что зачастую юмористы очень депрессивны.

«Самое распространенное заблуждение — это то, что стендап-комики веселые в жизни», — сказал Атлас. В качестве примера он привел историю из одной из самых популярных, по его словам, книг в индустрии юмора под названием «Библия комедии» комикессы Джуди Картер.

«Там чуть ли не на первых страницах рассказывается история, что знакомая автора хотела сделать очень крутую вечеринку у себя дома и пригласила пять или шесть стендап-комиков», — отметил участник «Stand Up на ТНТ». В итоге, как рассказал Атлас, девушка не выдержала разговоры комиков о болезнях и других жизненных проблемах, оставила им ключи и уехала из собственной же квартиры. «Комики — очень депрессивные люди, на самом деле. Нельзя быть хорошим комиком, если у тебя не было тяжелой жизни, к сожалению», — заключил он.

В 2020 году продюсер шоу «Stand Up на ТНТ» Юлия Ахмедова рассказала, как попала в психиатрическую клинику из-за депрессии. Юмористка также высказалась о проявлениях биполярного и обсессивно-компульсивного расстройств, от которых она страдала. До этого Ахмедова сообщала, что в прошлом сталкивалась с сексуальным домогательством со стороны 50-летнего врача в больнице.