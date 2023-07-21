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20:30, 21 июля 2023Интернет и СМИ

Участник популярного шоу на ТНТ назвал главное заблуждение о стендап-комиках

Участник «Stand Up на ТНТ» Андрей Атлас рассказал, что зачастую юмористы очень депрессивны

Кадр: Ну чё, снимаем? / YouTube

Российский юморист, участник популярного юмористического шоу «Stand Up на ТНТ» Андрей Атлас назвал главным заблуждением об индустрии юмора мнение, что стендап-комики — веселые в жизни люди. В подкасте проекта «Ну че, снимаем?», доступном на YouTube, он рассказал, что зачастую юмористы очень депрессивны.

«Самое распространенное заблуждение — это то, что стендап-комики веселые в жизни», — сказал Атлас. В качестве примера он привел историю из одной из самых популярных, по его словам, книг в индустрии юмора под названием «Библия комедии» комикессы Джуди Картер.

«Там чуть ли не на первых страницах рассказывается история, что знакомая автора хотела сделать очень крутую вечеринку у себя дома и пригласила пять или шесть стендап-комиков», — отметил участник «Stand Up на ТНТ». В итоге, как рассказал Атлас, девушка не выдержала разговоры комиков о болезнях и других жизненных проблемах, оставила им ключи и уехала из собственной же квартиры. «Комики — очень депрессивные люди, на самом деле. Нельзя быть хорошим комиком, если у тебя не было тяжелой жизни, к сожалению», — заключил он.

В 2020 году продюсер шоу «Stand Up на ТНТ» Юлия Ахмедова рассказала, как попала в психиатрическую клинику из-за депрессии. Юмористка также высказалась о проявлениях биполярного и обсессивно-компульсивного расстройств, от которых она страдала. До этого Ахмедова сообщала, что в прошлом сталкивалась с сексуальным домогательством со стороны 50-летнего врача в больнице.

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    Олег Давыдов
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