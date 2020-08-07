Звезда ТНТ рассказала о сексуальном домогательстве

Звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова рассказала, что в прошлом столкнулась с сексуальным домогательством со стороны 50-летнего врача в больнице. Об этом она поговорила во время интервью с комиком Славой Комиссаренко, опубликованном на YouTube.

Она сообщила, что это произошло 12 лет назад, когда ей было 25 лет. Ахмедова попала в хирургическое отделение из-за желчного пузыря. Медики решили сделать ей операцию.

По словам Ахмедовой, однажды заведующий отделением позвал ее к себе. «Захожу, он садится рядом со мной и берет меня за руку», — вспомнила комик. По ее словам, первоначально она посчитала это знаком сопереживания из-за болезни, однако вскоре мужчина «наклонился и попытался поцеловать» ее.

Она пояснила, что сразу вскочила, собрала вещи и ушла из больницы. «Мне не пришло в голову, что можно сказать об этом главврачу», — отметила она. Женщина-комик подчеркнула, что «даже не злилась» на мужчину, но испытывала стыд из-за произошедшего.

«Я смелая, открытая, сильная, но не пожаловалась и оставила этого человека продолжать делать то же самое с другими. Это, конечно, еще лайтовый случай, но он меня внутренне изменил», — заключила Ахмедова. Она также вспомнила, как однажды на работе ей сказали, что у нее «соски видны». Комик стала ругать себя за выбранную одежду.

Stand Up — проект канала ТНТ и компании Comedy Club Production — одно из самых популярных шоу комедийного жанра на российском ТВ. Ахмедова участвует в этом проекте как комик и продюсер. Она родилась в Киргизии, в начале 2000-х окончила Воронежский государственный архитектурно-строительный университет. Во время учебы выступала в команде КВН «25-ая».