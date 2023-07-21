Стрелкова отправили под арест

Суд в Москве арестовал экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова до 18 сентября

Мещанский суд Москвы отправил под арест бывшего министра Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) по обвинению в призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана на два месяца, до 18 сентября текущего года.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал, что причиной задержания Стрелкова стали заявления нескольких граждан. Кроме того, решение о задержании принималось по результатам оценки публичных заявлений экс-министра.

Стрелкова задержали в пятницу, 21 июля. В отношении него возбудили дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Игорь Гиркин (псевдоним — Игорь Стрелков) — отставной российский военный и офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю частной военной компании «Вагнер» Евгению Пригожину.