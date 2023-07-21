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15:32, 21 июля 2023Силовые структуры

Раскрыта причина задержания бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова

Источник «Ленты.ру»: причиной задержания Стрелкова стали заявления нескольких граждан

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Причиной задержания бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) стали заявления нескольких граждан. Об этом в пятницу, 21 июля, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам знакомого с ситуацией источника, решение о задержании принималось также по результатам оценки публичных заявлений Стрелкова. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится на допросе. Решается вопрос о его аресте.

Среди написавших заявления на Стрелкова — врач ЧВК «Вагнер», экс-депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский. Он сообщил, что четыре дня назад написал заявление на экс-министра ДНР в Генпрокуратуру.

Ранее 21 июля стало известно об участии в задержании экс-министра Стрелкова сотрудников ФСБ. По одним данным, в отношении него возбудили дело по статье 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ. Адвокат полагает, что ему инкриминируют статью об экстремизме.

Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) — отставной российский военный и офицер ФСБ. В 2014 году — первый министр обороны ДНР. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны РФ и руководства страны. Также давал негативную оценку руководителю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

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    Владимир Седов
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