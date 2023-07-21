Стало известно о написавшем заявление на Стрелкова враче ЧВК «Вагнер»

Врач ЧВК «Вагнер» рассказал о написанном на Игоря Стрелкова заявлении в Генпрокуратуру

Врач ЧВК «Вагнер», бывший депутат ярославского муниципалитета Дмитрий Петровский четыре дня назад написал заявление на экс-министра ДНР Игоря Стрелкова в Генпрокуратуру. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщает издание «Яринформ».

По словам Петровского, он написал заявление в Генеральную прокуратуру, поскольку считает Стрелкова «военной Блиновской», поскольку тот якобы собирает большие донаты «на помощь нашим ребятам», а за потраченные средства не отчитывается. Последней каплей, по словам Петровского, стали оскорбительные высказывания Стрелкова о президенте России Владимире Путине.

