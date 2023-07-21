Врач дал рекомендации по реабилитации после инсульта

Невролог Макарова: восстановиться после ишемического инсульта помогут гимнастика и массаж

Эффективнее восстановиться после ишемического инсульта помогут правильно подобранная терапия, лечебная гимнастика, массаж и некоторые другие методы. Рекомендации по реабилитации после такой патологии дала в беседе с «Лентой.ру» невролог Клиники Ильи Труханова в Куркино, член ассоциации неврологов России Татьяна Макарова.

Врач объяснила, что инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к потере некоторых чувствительных и двигательных функций. Признаками развития патологии она назвала внезапное онемение конечностей с правой или левой стороны тела, проблемы с координацией, восприятием информации и речью.

15 миллионов человек в мире сталкиваются с инсультом, треть из этих случаев заканчиваются летальным исходом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Многие из тех, кому удается выжить, нередко остаются инвалидами

Макарова предупредила, при инсульте требуется немедленная госпитализация. Существует так называемое «золотое время» для оказания первой медицинской помощи людям в этом состоянии — это три-четыре часа, в течение которых можно остановить необратимые изменения нейронов головного мозга.

Первая медицинская помощь при инсульте

При госпитализации врачи сначала стабилизируют гемодинамику — движение крови по сосудам, артериальное давление, пульс и работу жизненно важных органов (печени, почек, легких), объяснила Макарова. Если гемодинамика стабильна, специалисты приступают к реабилитации. Ее выбор зависит от того, какой вид инсульта перенес пациент:

ишемический инсульт возникает из-за образования тромбов. В 80 процентах случаев происходит срыв ритма — мерцательная аритмия, когда мелкие тромбы через магистральные артерии «врываются» в участок головного мозга и вызывают закупорку главной мозговой артерии

геморрагический инсульт происходит из-за кровоизлияния в мозг. Это более тяжелый тип инсульта, но и более редкий (около 20 процентов случаев)

Программа реабилитации после инсульта

По словам Макаровой, при ишемическом инсульте в первую очередь назначаются лечебная гимнастика, массаж, занятия с логопедом (при нарушении речи) и рефлексотерапия.

На второй-третий день после инсульта пациента вертикализируют — поднимают, присаживают в постели хотя бы на некоторое время. Это необходимо, чтобы запустились процессы микроциркуляции крови в главных органах. При нарушении давления, пульса, появлении одышки и слабости его возвращают в горизонтальное положение. Но долго лежать ни в коем случае нельзя! Татьяна Макарова невролог

Чем быстрее пациент начнет двигаться, тем больше у него шансов на восстановление, подчеркнула невролог.

После геморрагического инсульта, как отметила Макарова, реабилитация проводится в индивидуальном порядке. Например, если пациент перенес субарахноидальный инсульт (кровоизлияние в субарахноидальное пространство головного мозга), его подвижность, наоборот, должна быть полностью ограничена, чтобы исключить риск повторного разрыва сосуда, который может привести к летальному исходу.

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