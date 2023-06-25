Ученые рассказали о риске инсульта и инфаркта у гипертоников из-за кофе

NMCD: ученые выяснили, что у гипертоников кофе может повысить риск инсульта и инфаркта

Ученые из Университета Цзяо Тун выяснили, что при наличии гипертонии употребление кофе повышает риск отложения кальция на стенках брюшной аорты. Это может привести к инфаркту и инсульту, исследование специалистов опубликовано в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases.

Эксперты использовали данные Национального обследования состояния здоровья и питания за 2013–2014 годы, в котором приняли участие более 2500 человек. Тяжесть кальциноза брюшной аорты оценивали с помощью специального метода.

В исследовании говорится, что никаких значительных ассоциаций между потреблением кофе и тяжестью кальциноза брюшной аорты ученые не нашли. Но при наличии гипертонии и диабета люди со средним потреблением кофе имели немного более высокие баллы кальциноза по шкале Kauppila.

Риск тяжелого кальциноза был увеличен на 50 процентов у пациентов с высоким потреблением кофе. Риск увеличивался до 70 процентов при наличии артериальной гипертензии.

Китайские ученые также пришли к выводу, что кофе вызывает резкое повышение артериального давления, снижение эндотелиальной функции. Напиток может привести к нарушению режима сна, резюмировали специалисты.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал россиянам самый полезный способ приготовления кофе. Он рассказал, что наиболее благоприятно для здоровья употребление напитка, который после варки прошел через бумажный фильтр. Его доктор рекомендовал пить без молока и сахара.

При этом врач отметил, что напиток снижает риск развития рака печени, положительно влияет на сосуды, снижает риск инфарктов и инсультов.

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