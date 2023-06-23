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08:00, 23 июня 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали самый полезный способ приготовления кофе

Врач Агапкин заявил, что для здоровья полезно употребление фильтр-кофе без молока

Фото: Mike Kenneally / Unsplash

Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал россиянам самый полезный способ приготовления кофе. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он рассказал, что наиболее благоприятно для здоровья употребление кофе, который после варки прошел через бумажный фильтр. Такой напиток доктор рекомендовал пить без молока и сахара, выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Накопленный массив научных данных, а это сотни исследований, показывает, что кофе скорее полезен, чем вреден», — заявил Агапкин.

Он отметил, что этот напиток снижает риск развития рака печени, положительно влияет на сосуды, снижает риск инфарктов и инсультов.

«Эти положительные свойства касаются кофе, который пьется без молока и без сахара», — подчеркнул врач.

Кроме того, по словам специалиста, на положительные свойства кофе также влияет и способ приготовления. «Наиболее яркие позитивные свойства найдены у фильтр-кофе, который после варки проходит через бумажный фильтр», — объяснил он.

Медик добавил, что «максимально позитивный эффект» для здоровья приносит употребление трех-четырех чашек напитка в день.

Ранее Агапкин назвал полезным питье кофе натощак вопреки распространенному мнению о вреде данной привычки. Медик объяснил, что употребление кофе на голодный желудок помогает людям с запорами стимулировать моторику желчно-кишечного тракта.

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    Олег Давыдов
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