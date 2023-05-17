Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:41, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Врач развеял распространенный миф о кофе

Реабилитолог Агапкин: кофе натощак помогает освободить желчный пузырь от желчи

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин развеял популярный миф о кофе. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он назвал полезным употребление этого напитка натощак вопреки распространенному мнению о вреде данной привычки. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист опроверг утверждение о том, что пить кофе натощак вредно для здоровья. «Для многих людей вообще чашка кофе натощак — это прекрасный способ освободить желчный пузырь от застоявшейся желчи», — пояснил Агапкин.

Медик также отметил, что употребление кофе на голодный желудок помогает людям с запорами стимулировать моторику желчно-кишечного тракта. Врач объяснил, что таким образом употребление этого напитка натощак, наоборот, для многих людей полезно.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял другой распространенный миф о кофе. Специалист заверил, что этот напиток не повышает риски образования камней в почках, как многие считают.

Мясников также рассказал, что напиток снижает риск развития цирроза и рака печени, предотвращает возникновение инфаркта, и рекомендовал также пить кофе гипертоникам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Названы сроки начала работы реестра воинского учета. Когда россиянам начнут приходить электронные повестки?
Раскрыты самые крупные затраты на выпускные в России
Илон Маск назвал удаленную работу несправедливой
Кладбищенские воры украли памятники на полтора миллиона в Подмосковье
В Белоруссии призвали Францию поучиться дипломатии у Китая
В России призвали завозить побольше зарубежных товаров
В ЛДПР оценили вероятность смены цветов из-за схожести с флагом Украины
Временный поверенный в делах Украины покинет Грузию
Один человек пострадал при обстреле граничащего с Украиной российского региона
Ивлееву проверят на неуплату налогов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.