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19:19, 21 июля 2023Силовые структуры

В Москве осудили инженера и учителя за избиение мастера спорта по борьбе

В Москве осудили двух братьев за избиение мастера спорта по борьбе

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Суд в Москве назначил штраф и исправительные работы двум братьям — инженеру Льву и школьному учителю Михаилу — за избиение мастера спорта по борьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, спортсмен в результате потасовки не пострадал и отказался пройти медицинскую экспертизу. В то же время у братьев медики зафиксировали сотрясение мозга, ушибы и травмы.

Конфликт произошел вечером в Вадковском переулке. Братья сидели дома, когда услышали, что водитель одного из автомобилей громко и продолжительно сигналит под окнами. Мужчины вышли на улицу, чтобы убедить водителя быть потише. В результате началась драка. По версии спортсмена, братья его избили. Однако они настаивают на обратном.

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    Варвара Митина
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