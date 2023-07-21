В Москве осудили инженера и учителя за избиение мастера спорта по борьбе

В Москве осудили двух братьев за избиение мастера спорта по борьбе

Суд в Москве назначил штраф и исправительные работы двум братьям — инженеру Льву и школьному учителю Михаилу — за избиение мастера спорта по борьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, спортсмен в результате потасовки не пострадал и отказался пройти медицинскую экспертизу. В то же время у братьев медики зафиксировали сотрясение мозга, ушибы и травмы.

Конфликт произошел вечером в Вадковском переулке. Братья сидели дома, когда услышали, что водитель одного из автомобилей громко и продолжительно сигналит под окнами. Мужчины вышли на улицу, чтобы убедить водителя быть потише. В результате началась драка. По версии спортсмена, братья его избили. Однако они настаивают на обратном.