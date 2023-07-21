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21:35, 21 июля 2023Бывший СССР

Зеленский поставил себе задачу по нейтрализации Крымского моста

️Зеленский заявил, что Крымский мост является целью, которая должна быть нейтрализована
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

️Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом он заявил в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности, пишет РИА Новости.

«Это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал он.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете раскрыли, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Запад готов закрывать глаза на все преступления Киева, включая теракт на Крымском мосту. По его словам, в Кремле прекрасно осознают готовность Запада и дальше замалчивать преступления Киева. «Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше», — добавил он.

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    Марина Совина
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