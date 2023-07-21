Зеленский поставил себе задачу по нейтрализации Крымского моста

️Зеленский заявил, что Крымский мост является целью, которая должна быть нейтрализована

️Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью, которая должна быть нейтрализована. Об этом он заявил в ходе выступления на Аспеновском форуме по безопасности, пишет РИА Новости.

«Это наша цель. А каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована», — сказал он.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете раскрыли, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что Запад готов закрывать глаза на все преступления Киева, включая теракт на Крымском мосту. По его словам, в Кремле прекрасно осознают готовность Запада и дальше замалчивать преступления Киева. «Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше», — добавил он.