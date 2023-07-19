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14:02, 19 июля 2023Мир

Песков обвинил Запад в намеренном замалчивании теракта на Крымском мосту

Песков: Запад закрывает глаза на все преступления Киева, включая теракт на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запад готов закрывать глаза на все преступления Киева, включая теракт на Крымском мосту, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Коллективный Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле прекрасно осознают готовность Запада и дальше замалчивать преступления Киева. «Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше», — добавил он.

Теракт на Крымском мосту произошел 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали двумя украинскими беспилотниками примерно в 03:05.

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    Глеб Бажуткин
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