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12:23, 21 июля 2023Россия

В Москве появится крупнейший промышленный технопарк

Собянин: через несколько лет «Руднево» станет крупнейшим промышленным технопарком России

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Агентство «Москва»

Через несколько лет индустриальный парк «Руднево» на востоке Москвы станет крупнейшим промышленным технопарком России. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

«Сегодня там уже работает около трех тысяч человек, в перспективе 15-20 тысяч», — сообщил он.

В «Руднево» производят беспилотные летательные аппараты различных классов — от маленьких квадрокоптеров до больших вертолетов, строится корпус объединенной авиационной компании «Иркут», а также работают десятки других инновационных предприятий. При этом мэр Москвы подчеркнул, что в индустриальном парке не будет производств, которые плохо влияют на экологию.

Собянин отметил, что создание новых предприятий в «Руднево» позволит жителям ближайших районов найти качественные рабочие места недалеко от дома.

Ранее сообщалось, что на территории технопарка разместят завод по производству деталей для среднемагистрального самолета нового поколения МС-21.

Парк «Руднево» был включен в состав особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2023 году — инвесторы, размещающие производство на этой территории, могут получить статус резидента, предполагающий значительные преференции. Сейчас парк насчитывает 18 производственных корпусов.

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    Варвара Родикова
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