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18:58, 21 июля 2023Среда обитания

В затоплении Каховской ГЭС увидели угрозу Запорожской АЭС

ООН: затопление Каховской ГЭС усугубило ситуацию на Запорожской АЭС
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Затопление Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) привело к усугублению нестабильной ситуации на Запорожской атомной электростанции (АЭС), сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло в ходе заседания Совета Безопасности организации.

По словам ДиКарло, безопасность на АЭС важна как для Украины, так и для всего региона. Она отметила, что в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают следить за наличием воды для охлаждения реакторов на станции.

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Разрушение Каховской ГЭС и последующее затопление будут еще долго сказываться на экологии региона, а также имеют долгосрочные гуманитарные последствия. По словам представителя ООН, местные фермеры сталкиваются с тем, что на их землях могут находиться разорвавшиеся мины и боеприпасы, при этом их положение усугубляется тем, что после разрушения ГЭС почти 600 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий больше не орошаются водой.

Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Станция обеспечивала несколько областей электроэнергией, а также регулировала сток из Каховского водохранилища для орошения засушливых регионов. Из-за подрыва пострадала опора плотины ГЭС, после чего началось затопление близлежащих территорий. После начала российской специальной военной операции на Украине территория станции перешла под контроль России.

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    Мария Черкасова
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