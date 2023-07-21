В Германии осудили Киев за атаку на Крымский мост

Экс-депутат ФРГ Гердт назвал теракт на Крымском мосту атакой на гражданскую инфраструктуру

Устроив теракт на Крымском мосту, Киев совершил атаку на гражданскую инфраструктуру. Произошедшее прокомментировал бывший депутат бундестага ФРГ, член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт в интервью РИА Новости.

Политик сравнил подрыв Крымского моста с диверсией на российском газопроводе «Северный поток». По его словам, подобными действиями украинские власти пытаются добиться эскалации конфликта ради продолжения военно-экономической помощи со стороны западных стран.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете объявили случившееся терактом. Там сообщили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.