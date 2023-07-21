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21:12, 21 июля 2023Мир

В Германии осудили Киев за атаку на Крымский мост

Экс-депутат ФРГ Гердт назвал теракт на Крымском мосту атакой на гражданскую инфраструктуру
Вальдемар Гердт

Вальдемар Гердт. Фото: Moritz Frankenberg / Globallookpress.com

Устроив теракт на Крымском мосту, Киев совершил атаку на гражданскую инфраструктуру. Произошедшее прокомментировал бывший депутат бундестага ФРГ, член оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт в интервью РИА Новости.

Политик сравнил подрыв Крымского моста с диверсией на российском газопроводе «Северный поток». По его словам, подобными действиями украинские власти пытаются добиться эскалации конфликта ради продолжения военно-экономической помощи со стороны западных стран.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля. В Национальном антитеррористическом комитете объявили случившееся терактом. Там сообщили, что около трех часов ночи мост атаковали два надводных беспилотника Украины — в результате была повреждена одна из секций моста.

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    Марина Совина
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