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22:36, 21 июля 2023Мир

США заявили о готовности идти на риски в вопросе поставок вооружений Украине

Салливан: США готовы рисковать в вопросе поставок оружия Киеву, но учитывают реакцию РФ
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов идти на риски в вопросе поставок вооружений Киеву. Его слова в ходе выступления на Аспенском форуме по безопасности приводит РИА Новости.

«Мы готовы и будем готовы брать на себя риски в вопросе оказания помощи Украине», — подчеркнул Салливан. Однако в то же время он отметил, что и США, и другие страны НАТО учитывают возможную реакцию России при принятии подобных решений, так как это важно для поддержания глобальной стабильности.

В ходе этого же выступления Салливан рассказал, что президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский обсуждают поставки оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину. Однако конечное решение по этому вопросу остается за американским лидером, подчеркнул он. До этого Джо Байден заявил, что по-прежнему изучает возможность отправки Украине ATACMS.

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    Марина Совина
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