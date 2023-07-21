Российский бизнесмен «молился» за бойцов «Азова» и попал под следствие

В Воронеже 59-летнего бизнесмена задержали за поддержку бойцов батальона «Азов»

В Воронеже 59-летний бизнесмен поддерживал в социальных сетях бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и попал под следствие. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, предприниматель выложил на своей странице несколько постов со словами поддержки военнослужащим «Азова». Он заявлял, что молится за них. Полицейские заметили это и задержали мужчину.

Он признался, что симпатизирует батальону. Отмечается, что ранее фигуранта судили за мошенничество, вымогательство, самоуправство и умышленное уничтожение имущества. Теперь против него возбудили дело по статье 205.2. («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.