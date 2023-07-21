Российские силы нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко заявил об ударах ВКС России по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) нанесли групповые удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Марочко сообщил, что за сутки российские силы нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка, Невское, Макеевка, Новоселовское и Терны. Для этого использовались разные средства, включая армейскую авиацию.

«Применение ракетно-бомбовых ударов, в том числе УПАБ-250, в очередной раз показали свою эффективность», — отметил он.

По словам эксперта, ВКС РФ также нанесли огневое поражение по живой силе и технике ВСУ, после чего они без потерь вернулись в места дислокации. Российские солдаты атакуют в районе Торского и по направлению Ямполя, заключил Марочко.