Российские военные за сутки отразили две атаки ВСУ в ЛНР

Минобороны России: военные группировки «Центр» за сутки отразили две атаки ВСУ в ЛНР

Военнослужащие из группировки «Центр» за прошедшие сутки на краснолиманском направлении отразили две атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявили журналистам в четверг, 20 июля, в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что это произошло северо-западнее населенного пункта Червоная Диброва. Кроме того, в районе луганского населенного пункта Кременная удалось уничтожить украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Российская авиация нанесла поражение подразделениям 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Серебрянского лесничества.

На краснолиманском направлении за сутки было уничтожено до 60-ти украинских военных. Также удалось подбить боевую машину пехоты противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы Д-30.

17 июля Минобороны отчиталось об отражении 15 атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях. Тогда же противник потерял две боевые бронемашины, четыре автомобиля, американскую артиллерийскую систему М777 и гаубицу «Д-30».