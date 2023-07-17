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14:17, 17 июля 2023Россия

Минобороны заявило о 15 безуспешных попытках наступления ВСУ в ДНР и ЛНР

Минобороны заявило об отражении 15 атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли безуспешные попытки наступления на донецком и краснолиманском направлениях спецоперации, все 15 атак были отражены российскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на донецком направлении благодаря действиям Южной группировки войск, а также авиации и артиллерии были пресечены 13 атак в районе Берестового, Белогоровки, Курдюмовки, Первомайского и Марьинки Донецкой народной республики (ДНР). Также были уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», 53-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Новоегоровки Луганской народно республики (ЛНР) и Краматорска и Водяного ДНР.

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    Сергей Истомин
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